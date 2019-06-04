Страшное ДТП в Харькове: появилось видео столкновения маршрутки с грузовиком

Опубликованы кадры аварии, где пострадали 10 человек

В сети появилось видео серьезной аварии в Харькове, где в результате столкновения маршрутки и грузовика на проспекте Тракторостроителей пострадали десять человек. Ролик с камер видеонаблюдения был опубликован в YouTube одного из городских сообществ.

На кадрах съемки видно, как в левом ряду останавливаются несколько автомобилей, и водитель маршрутки пытается их объехать, выезжает на встречную полосу, где и происходит столкновение с фургоном. В результате удара Renault занесло, он перевернулся, перегородив дорогу.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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