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Страшное ДТП в Харькове: в сети появилось видео столкновения

23 декабря, 12:12

Один из полицейских чудом успел пробежать перед машиной

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

После серьезного ДТП в Харькове, в котором пострадали двое сотрудников патрульной полиции и врач скорой помощи, появилась видеозапись момента столкновения.

Ролик был опубликован на странице Police Control Ukraine, на котором видно, что один из полицейских чудом успел пробежать перед движущейся машиной, а затем к нему бросается коллега.

Как мы сообщали ранее, авария произошла в ночь на 22 декабря по улице Клочковской. В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отметили, что ДТП случилось, когда бригада скорой оказывала помощь подросткам после ДТП с участием Ford Focus и Daewoo Lanos.

Видео: Police Control Ukraine

В этот момент в припаркованные машины влетел нетрезвый водитель на Volkswagen. В результате пострадали несовершеннолетние и врач.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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ДТП Харьков полиция скорая помощь полицейский пьяный водитель

Источник: Сегодня

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