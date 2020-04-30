Страшное убийство под Харьковом: подозреваемую отправили в СИЗО

Женщине, которую подозревают в убийстве собственной дочери под Харьковом, избрали меру пресечения – содержание под стражей на срок в 60 суток.
Соответствующее решение принял Ленинский районный суд города в отношении 38-летней жительницы села Подворки.
В начале рассмотрения ходатайства по мере пресечения судья Виктор Викторов был вынужден покинуть зал заседаний из-за поведения подозреваемой, которая начала на него кричать "Вы не судья, Бог мой судья".
"Вина полностью подтверждается в ходе досудебного расследования доказательствами, а именно протоколами допроса свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом задержания и другими доказательствами", - заявил следователь.
Также он добавил, что убийство, по данным расследования, было совершено "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений".
В свою очередь адвокат подозреваемой, предоставленный государством, просила для своей клиентки домашнего ареста.
Напомним, ранее в Киеве из днепровского залива Собачье гирло рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова.
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