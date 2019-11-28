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Стрельба на станции метро в Харькове: суд оставил полицейского под арестом

28 ноября, 14:40

Мужчину обвиняют в покушении на жизнь коллег

/ Фото: Pixabay

Апелляционный суд в Харькове оставил под стражей полицейского, который открыл огонь по своим коллегам на станции метро. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Еще 14 ноября Московский райсуд арестовал копа на 60 дней, но его защита обжаловала это решение. Апелляционный суд подтвердил правоту первой инстанции, и Андрей Кобцев будет находиться под стражей до 10 января 2020 года.

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Напомним, стрельба на станции метро "Научная" произошла ночью 12 ноября. Сначала полицейский сообщил в дежурную часть, что заметил на станции посторонних. Когда на место прибыла подмога, он закрылся в одной из комнат, а после открыл огонь по коллегам.

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Кроме того, у полицейского нашли вещество, похожее на психотроп. Позднее защита мужчины подтвердила, что он употреблял "Кодтерпин".

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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Харьков суд стрельба апелляция полицейский

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