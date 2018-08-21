Стрельба в горсовете Харькова: в полиции назвали имя нападавшего

Мужчина ранее работал слесарем-рихтовщиком, но в мае уволился с работы

Мужчиной, который в ночь на 20 августа открыл стрельбу возле мэрии Харькова, оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех.

Как выяснили полицейские, Поярков с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком и ремонтировал автомобили. Но 31 мая из-за невыплаты зарплаты мужчина уволился и начал употреблять алкоголь. Кроме того, по информации начальника полиции, следователи установили, что мужчина был военнообязанным и проходил службу во времена СССР.

"Вероятно, он был снайпером, однако эта информация проверяется", – отметил Бех.

Примечательно, что стрелок не имел судимости и на учете полиции не состоял. Соседи характеризуют семью нормально, но муж был скрытен и ни с кем не общался.

Ранее мы уже писали о том, что жену стрелка нашли мертвой в доме частного сектора на Лысой горе. Как рассказали в полиции, ее застрелил муж.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.