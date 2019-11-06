Стрельба у спортивного клуба в Харькове: появились подробности

Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские выяснили, кто устроил стрельбу у спортивного клуба в Харькове. Им оказался 36-летний гражданин Азербайджана, сейчас мужчину разыскивают.

Также в пресс-службе местной полиции рассказали, что пострадавший в результате стрельбы иностранец до сих пор находится в больнице. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Отметим, что после инцидента для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств в отдел полиции пригласили 14 человек в возрасте от 18 до 21 года. Все они живут в Харькове и оказались студентами различных городских вузов. Мужчин уже отпустили.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, стрельба возле харьковского спортивного клуба на улице Валентиновской произошла 5 ноября. В результате инцидента пострадал 30-летний мужчина.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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