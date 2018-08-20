Стрельба в центре Харькова: нападавший был нетрезв

В крови мужчины, который сегодня ночью открыл стрельбу у здания горсовета Харькова, обнаружили 2 промилле алкоголя. Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех.

"Предварительно в крови стрелявшего найдено более 2 промилле алкоголя", – заявил он.

По его словам правоохранителя, личность мужчины пока точно не установлена, но проверяется версия о том, что это местный житель 1959 года рождения, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, следствие уверено, что стрелявший был один и сообщников у него не было.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате инцидента погиб 29-летний полицейский.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Его мотивы пока не установлены, но изучаются несколько версий нападения.