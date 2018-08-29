Стрельба в горсовете Харькова: раненый охранник пришел в себя

В Харькове в реанимации городской больницы скорой помощи пришел в себя охранник, раненый во время стрельбы у здании горсовета. Об этом сообщает "Укринформ".

Как рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей, мужчина уже пришел в сознание, но пока остается в реанимации. По мнению врачей, переводить его в другое отделение пока рано. Мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки: у него повреждены внутренние органы. Кроме того, охранник перенес сложную операцию.

Напомним, в ночь на 20 августа 49-летний слесарь Александр Поярков открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов.