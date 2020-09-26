Стрельба в Харькове: копы задержали подозреваемого (видео)

В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на женщину-предпринимателя в центре города.

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Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Во время отработки территории Шевченковского района полицейские вместе с сотрудниками уголовного розыска заметили мужчину, похожего по описанию на налетчика. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района.

Как сообщили в полиции, мужчину задержали и сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по статьям "незаконное завладение транспортным средством" и "разбой". Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что грабитель, устроивший стрельбу в центре Харькова, был в медицинской маске и кепке.

Также стоит напомнить, что, по данным журналистов, в результате нападения пострадала предприниматель Татьяна Брауде. Женщина в разное время владела кафе "Blincher" на улице Ярослава Мудрого (сейчас заведение закрыто), баром "Beatnik", а сейчас владеет точками по продаже кукурузы в парке Горького.

Напомним, ранее в Киевской области женщина из-за проблем с коммуналкой напала на полицейского.

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