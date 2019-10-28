Стрельба в Харькове: в полиции назвали главные версии

Главной версией следствия относительно стрельбы в Харькове, которая произошла на парковке возле супермаркета, является умышленное заказное убийство.

Об этом сообщил руководитель полиции Харьковской области Валерий Сокуренко, рассказывая журналистам о результатах расследования этого резонансного преступления.

"Главные версии, которые сейчас рассматривает следствие – это покушения на умышленное убийство по заказу лицами из окружения потерпевших, друзей, знакомых, по мотивам личной неприязни, мести, корыстных мотивов, или связанные с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших", – заявил он.

В настоящее время продолжается работа по установлению свидетелей и очевидцев происшествия, а также изымаются и обрабатываются записи с камер видеонаблюдения, установленных возле места преступления. Также выясняется круг знакомых потерпевших.

"У потерпевших есть определенное уголовное прошлое. Погибший от огнестрельных ранений 40-летний житель Харьковской области неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, имеет судимости за совершение уголовных правонарушений. Его 41-летний знакомый, который выжил во время нападения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности", – отметил Сокуренко.

Он напомнил также, что в ноябре 2016 года на пострадавшего было совершено покушение в Харькове с использованием автоматического оружия. Тогда во время расследования были установлены и задержаны исполнители этого преступления, а судебное рассмотрение дела до сих пор продолжается.

Сокуренко добавил также, что по результатам осмотра места происшествия были изъяты пистолеты "Вальтер" и "Глок" и пистолет-пулемет "Ingram".

В рамках открытых уголовных производств было назначено 13 судебных экспертиз.

"Во время обыска по месту жительства 47-летнего гражданина и его дачного участка сотрудниками полиции совместно с сотрудниками СБУ было обнаружено и изъято 13 мобильных телефонов, два ноутбука, документы и значительный арсенал оружия", – добавил он.

По словам Сокуренко, среди изъятого – 130 подствольных гранат, пять тротиловых шашек, семь ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, шесть пехотных огнеметов "Шмель", фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, ружья, пистолеты, большое количество патронов разных калибров.

Стоит напомнить, что этот арсенал был найден на даче, принадлежавшей возможному киллеру – Алексею Титову.

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