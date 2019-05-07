Стрелку, который ранил спецназовца в Харькове, грозит 8 лет тюрьмы

Состояние раненого остается стабильно тяжелым

Фото: ordvor.com.

Следователь переквалифицировал уголовное производство, начатое по факту конфликта со стрельбой в Харькове, в результате которого был тяжело ранен сотрудник спецподразделения полиции.

"Следователем изменена квалификация в уголовном производстве по ч.4 ст.296 (хулиганство) на ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы", – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Стрелявшему объявлено о подозрении. Он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей больницы скорой и неотложной помощи, состояние раненого остается стабильно тяжелым.

Как сообщалось, утром 6 мая в Харькове на проспекте Победы в результате конфликта со стрельбой был тяжело ранен 35-летний мужчина. Как стало известно, пострадавший – начальник подразделения полка особого назначения полиции. На момент конфликта он был не при исполнении служебных обязанностей.

Полиция установила личность стрелявшего. Им оказался 41-летний мужчина. Он был на месте происшествия, когда приехали правоохранители.

Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке под Киевом возле кафе застрелили заместителя начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу - в Киеве и области была введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стрелку, который ранил спецназовца в Харькове, грозит 8 лет тюрьмы". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"