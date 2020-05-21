Студент-иностранец привез в Харьков малярию

Иностранец обратился к врачам только через шесть дней после первых симптомов

В Харькове зарегистрировали "привозной" случай малярии – 22-летний студент почувствовал симптомы заболевания еще 9 мая, но за помощью врачей обратился только через шесть дней – 15 мая.

Как сообщили в Центре общественного здоровья, иностранец приехал в Украину 3 сентября прошлого года.

"9 мая студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 градусов. 15 мая студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту", - говорится в сообщении.

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Во время обследования молодого человека у него были обнаружены возбудители малярии, которые могут бессимптомно жить в организме на протяжении до трех лет.

16 мая мужчина был госпитализирован. По месту проживания пациента эпидемиологами и энтомологами были проведены исследования.

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Врачи подчеркнули, что при заболевании малярией лечение необходимо начинать в первые сутки после проявления симптомов: лихорадки, головной боли, сильного потоотделения, слабость – они могут проявляться слабо, что осложняет диагностику заболевания.

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Напомним, ранее во Львове от малярии умер бизнесмен. Пострадавший вернулся в Украину из Конго, но вскоре обратился к врачам инфекционной больницы за помощью.

Отметим, что медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.

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