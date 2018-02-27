Суд над Зайцевой и Дроновым в Харькове: прокуратура назвала смягчающие обстоятельства

Киевский районный суд Харькова во второй раз рассматривает по существу дело о смертельном ДТП на ул. Сумской. Как передает корреспондент "Сегодня", прокуратура зачитала обвинительный акт, в котором рассказала, что Елена Зайцева и Геннадий Дронов обвиняются в нарушении прав дорожного движения, повлекшем смерть людей (часть 3 статьи 286 УК Украины).

Также сторона обвинения озвучила смягчающие обстоятельства. У Зайцевой ими оказались чистосердечное признание и добровольное частичное возмещение материального ущерба. У Дронова смягчающих обстоятельств нeт. Вместе с тем, прокуратура не нашла и отягощающих обстоятельств у обоих обвиняемых.

Ранее судья Виктор Попрас оставил водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова за стеклянным ограждением вопреки ходатайству его защиты. В свою очередь адвокат Сергей Перепелица назвал суд необъективным и потребовал отвода судьи. Данное требование удовлетворено не было.

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестой – скончался в больнице, еще пять человек получили травмы.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Сразу после трагической аварии в СМИ сообщили, что находившимся за рулем Touareg оказался 59-летний Геннадий Дронов, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также сдает в аренду недвижимое имущество.