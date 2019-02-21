Суд над каннибалами: в Харькове отец и сын убили и съели собутыльника

Сегодня младший Костюков и его адвокат открещиваются от обвинений в каннибализме

Суд над каннибалами: в Харькове отец и сын убили и съели собутыльника 2019-02-21T07:10:00+02:00 Харьков Сегодня младший Костюков и его адвокат открещиваются от обвинений в каннибализме



Начался суд над харьковскими каннибалами. Корреспонденты "Сегодня" рассказывали эту ужасную историю. Чтобы скрыть убийство, отец и сын расчленили тело своей жертвы, а из мяса готовили пищу. Признают ли обвиняемые свою вину? Из зала суда вернулась корреспондент Анна Бровко.

41-летний Максим Костюков прячет лицо под черной шапкой. Его 20-летний сын Ярослав – более раскрепощен. И оба обвиняемые в жестоком убийстве отказываются отвечать на вопросы судьи перед телекамерами. Просят закрытого заседания.

По версии прокуратуры, в начале октября отец с сыном пригласили в гости нового знакомого – Евгения Петрова, во время застолья поссорились с ним и решили убить.

"Младший держал потерпевшего. Старший – наносил телесные повреждения. После этого младший обвиняемый помог расчленить труп с целью скрыть уголовное преступление", – рассказывает прокурор Харьковской местной прокуратуры №3 Оксана Карнаух.

Изуродованное тело погибшего обнаружили прохожие возле подвала соседнего дома.

Голову убитого полицейские нашли у Костюков на балконе. А на первых допросах сын признался, что отец съел некоторые части тела жертвы.

Сегодня младший Костюков и его адвокат открещиваются от обвинений в каннибализме и уверяют, что якобы парень свидетельствовал под давлением.

"Сын по сути дал показания против своего отца, да. То есть, это немножко вызывает странность некоторую. Поэтому скорее всего – это свидетельствует о том, что как раз на него и оказывалось давление", – говорит адвокат Ярослава Костюкова Александр Олейник.

Пострадавший по делу – несовершеннолетний сын погибшего. На заседание не пришел. Через представителя передал, чтобы дело слушали без него. Бывшая жена погибшего от комментариев отказалась. В суде просит возместить убытки. Материальный ущерб составляет 12 903 гривны 86 копеек. А моральный ущерб представитель потерпевшего оценивает в 500 000 гривен.

Обоим подсудимым грозит пожизненное заключение. Максима Костюкова обвиняют еще и в незаконном хранении боеприпасов. За год до задержания он служил по контракту на Донбассе. Оттуда домой привез более полусотни патронов.

Ранее мы писали, что копы раскрыли убийство мужчины, обезглавленное тело которого нашли в Харькове.

Напомним, в Хабаровске 80-летняя каннибалка съела украинца. Погибший работал дворником в поселке Березовка и снимал квартиру у своей убийцы.

Ранее мы писали, что на Донбассе каннибал жарил печень своих жертв и запивал ее самогоном. В Горловке задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пятерых людей, а также в каннибализме.

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