Суд над Нелей Штепой снова перенесли: что случилось на этот раз

Экс-мэр Славянска не явилась на судебное заседание – ее прождали несколько часов

Неля Штепа. Фото: скриншот.

Харьковский суд в очередной раз перенес заседание по делу обвиняемой в сепаратизме и терроризме бывшей градоначальницы Славянска Нели Штепы.

На этот раз Орджоникидзевский районный суд, который должен был продолжить подготовительное заседание 3 июля, не смог это сделать из-за поломки автомобиля подсудимой.

"Заседание не состоялось. Со слов адвокатов обвиняемой, у нее возникли проблемы с машиной по дороге из Славянска в Харьков", – заявили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как отмечается, экс-мэр приехала почти сразу после того, как суд, прождав ее несколько часов, решил перенести заседание на 30 августа.

Судебный процесс над Штепой имеет очень длительную историю как переносов, так и предоставленных ею объяснений.

Например, в апреле она прислала документы в суд, из которых ясно, что именно в этот день она была на консультации в киевском кардиоцентре.

В прошлом ноябре Неля Штепа якобы попала в больницу с инсультом, в связи с чем суд дал ей время на выздоровление и назначил следующее заседание на январь этого года.

Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей") и ч.1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или организации") Уголовного кодекса Украины.

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