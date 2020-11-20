Суд отложил рассмотрение дела Кернеса: когда пройдет заседание

Киевский районный суд Полтавы 20 ноября перенес заседание по делу относительно мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников. Главе города инкриминируют нападение на активистов в 2014 году.

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Об этом сообщила пресс-служба районного суда Полтавы, пишет "Суспильне".

Отмечается, что заседание, назначенное на 10:00, отложили по ходатайству защиты.

"Могу сообщить, что сегодня заседание не состоялось и было отложено по ходатайству стороны защиты до 24 декабря на 10:00", - ответили в суде.

В пресс-службе добавили, что защита просила перенести заседание в связи с карантином и лечением Геннадия Кернеса.

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Как известно, мэр Харькова еще с 17 сентября находится в больнице "Шарите" в Германии. Там он оказался после того, как заболел COVID-19. Вирус дал осложнения на легкие. Впрочем, с тех пор Геннадии Адольфович не появлялся в Сети. Из-за недостаточного количества информации местные жители начали выдвигать свои версии болезни – писали об инсульте, коме и даже смерти Кернеса.

В мэрии эту информацию называют фейками и подчеркивают, что мэр вернется в Харьков до 10:00 20 декабря — крайней даты начала сессии. "Сегодня" создали страницу с обратным отсчетом к этой дате. Читайте: Telegram-канал Геннадия Кернеса "Умножающий на ноль".

Видео: Сегодня

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