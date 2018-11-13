Суд по ДТП на Сумской: технические сбои и новые жалобы Зайцевой

На заседание пришли мать Зайцевой и подруга, с которой Елена вместе была в машине в момент ДТП

В Киевском районном суде Харькова по делу о резонансном ДТП в центре города, где погибли шесть человек, началось исследование выводов дополнительной экспертизы. Об этом из зала суда сообщает корреспондент "Сегодня".

Специалисты графически отобразили границы перекрестка и определили, где должен был остановиться автомобиль одного из фигурантов дела – Геннадия Дронова, и каким светофором ему необходимо было руководствоваться. Как оказалось, подсудимый должен был остановиться перед основным светофором, гласят выводы исследований.

Между тем, его защитник Сергей Перепелица задал вопрос о том, "каким образом автомобиль Дронова пересек эту линию, если на фототаблице проведенная линия находится перед ним". В ответ эксперты отметили, что автомобиль заехал на линию и пересек ее, а судья решил, что, если смотреть на фото под 90 градусов, то авто линию пересекло.











Юрист в свою очередь заявил, что изображения противоречат друг другу и потому ходатайствовал об отводе экспертов. Этот вопрос так и остался открытым, поскольку в заседании был объявлен вынужденный перерыв из-за технических неполадок.

Тем временем, другая подсудимая, Елена Зайцева, заявила своим адвокатам о плохом самочувствии – "тошнит, повышается давление", и девушку вывели из "аквариума" для подсудимых.

Стоит добавить, что в зал суда вместе с родственниками погибших и потерпевшими прибыли и близкие обвиняемой – ее мама, а также подруга Марина Ковалева, которая была пассажиром Lexus в момент трагедии.

Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что в камере подозреваемая "ржет, а в суде ей внезапно становится плохо".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.