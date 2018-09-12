Суд по ДТП в Харькове: у Зайцевой появился еще один адвокат, а Дронов рассказал об еще одной аварии

Суд снова вынес постановление о поиске врача-нарколога и приобщил к делу ответы Минздрава, в которых подтвержден факт наличия опиатов в организме

С момента трагической аварии на ул. Сумской, которая унесла шесть жизней, прошел почти год, однако о вердикте для виновных говорить еще рано. Напомним, 18 октября столкнулись автомобили Lexus RX 350 под управлением 20-летней студентки Елены Зайцевой и Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.

Во вторник, 11 сентября, состоялось очередное заседание суда, на котором ждали появления врача-нарколога Елены Федирко, которая брала анализы у Елены Зайцевой сразу после ДТП, однако медик в зале так и не появилась.

По мнению представителей пострадавших, ее показания могли пролить свет на то, в каком состоянии была водитель Lexus в момент столкновения. Напомним, ранее прокурор сообщал, что в моче обвиняемой были выявлены опиаты.

По информации судьи Виктора Попраса, она находится на территории, неподконтрольной Украине, при этом точное местонахождение врача полиция не определила. Зато новый и уже третий адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко говорит, что Федирко, возможно, уехала в Стаханов к якобы больной матери. При этом защита обвиняемой впервые предоставила два видеофрагмента с нагрудной камеры патрульных с кадрами медэкспертизы, которую проводили после ДТП.

В заключении Федирко написала о шаткой походке, суженных зрачках и невыполненной пальценосовой пробе Зайцевой, однако видео этого не отображает. На чем и делает акцент Мельниченко: мол, "для врача Федирко не было сомнений, что перед ней сидит адекватный человек, у которого нет ни эйфории, ни заторможенности, четко отвечает на вопросы".

Однако адвокат потерпевших Лариса Матвеева обратила внимание на то, что видео состоит из отрывков в три и пять минут, а не является цельной записью, дескать, компрометирующие Зайцеву моменты могли убрать нарочно. Потерпевший Игорь Берченко, отец погибшей Дианы, также возмущен происходящем в зале суда.

"Это нам с женой напоминает (заявления Зайцевой. — Авт.): сначала "я не виновата", а через несколько недель — "я виновата", — говорит Берченко, вспоминая, что 3 сентября был на могиле дочери, в день, когда должна была состояться ее свадьба.

Тем временем суд снова вынес постановление о поиске врача-нарколога и приобщил к делу ответы Минздрава на запросы Ларисы Матвеевой, в которых подтвержден факт наличия опиатов в организме.

Один из защитников Зайцевой решил вспомнить об аварии, в которую второй участник разбирательства, Геннадий Дронов, попал 19 апреля 2017 года. Этот факт преподнесли как характеристику мужчины, у которого есть "привычка" нарушать и совершать ДТП, мол, и штраф он не оплатил, и страховки не было.

"У меня два ДТП. Это что — привычка? У меня нет никаких других нарушений вообще с 1991-го. Этого никто не учитывает. В первом случае я виноват и не отрицаю этого", — заявил Дронов, пообещав по возможности оплатить штраф.

А вот о шести штрафах, которые за скромный срок вождения успела заработать Зайцева, в зале решили не упоминать.

Накануне сообщалось, что в деле о проверке Зайцевой всплыли скандальные подробности.

Ранее мы писали о том, что в Харькове на заседание суда 7 августа по делу о резонансом ДТП не пришла врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Елену Зайцеву сразу после трагедии. Судья Виктор Попрас, в свою очередь, обязал полицию разыскать эксперта и доставить ее в зал заседаний для дачи показаний. Следующее заседание назначено на 11 сентября.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.