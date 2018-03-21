Суд по смертельному ДТП в Харькове: адвокаты Зайцевой и Дронова сделали заявления

Защитник Геннадия Дронова утверждает, что между словами очевидцев и обвинением есть противоречия

Адвокат участницы жуткого ДТП в центре Харькова Алены Зайцевой считает, что показания свидетелей могут быть полезны для ее подзащитной. Об этом Юлия Козырь заявила после сегодняшнего судебного заседания.

"Слова свидетеля подтверждают показания Зайцевой, противоречий я сегодня не услышала. Думаю, что дальнейшие свидетельства будут нам полезны. Очевидец косвенно подтвердил, что Volkswagen начинал движение на жёлтый и данные обвинительного акта. Наша позиция заключается в том, что после столкновения авто Зайцевой было уже неуправляемым. Вместе с тем, мы не отрицаем, что Lexus двигался с нарушениями", – подчеркнула юрист.

Защитник Геннадия Дронова, в свою очередь, говорит о нестыковках обвинительного акта и слов допрошенного мужчины. По его словам, участник аварии даст свои показания после допроса всех свидетелей, которые сегодня не смогли явиться из-за погодных условий и обстоятельств личной жизни.

"Есть разница между словами очевидца и тем, что указано в обвинительном акте. Но сегодня мы смогли определиться, где находился Volkswagen", – отметил Сергей Перепелица.

Напомним, сегодня в Киевском районном суде прошел допрос первого из свидетелей по делу о ДТП на Сумской. Следующее судебное заседание пройдет в понедельник, 2 апреля, в 14:00.

Как сообщалось, что Зайцева и Дронов впервые дадут показания по смертельному ДТП на Сумской в Харькове.

Ранее на суде всплыли новые обстоятельства по ДТП в центре Харькова.

Также сообщалось, что суд над Зайцевой и Дроновым перенесли, а пострадавшие просят пожизненное обеспечение.

Напомним, ранее в суде сторона обвинения озвучила смягчающие обстоятельства. У Зайцевой ими оказались чистосердечное признание и добровольное частичное возмещение материального ущерба. У Дронова смягчающих обстоятельств нeт. Вместе с тем, прокуратура не нашла и отягощающих обстоятельств у обоих обвиняемых.

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.