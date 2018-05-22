Суд по смертельному ДТП в Харькове: анализы Зайцевой и Дронова – чисты

Сегодня, 16:57

Повторный анализ биологических материалов на опиаты показал отрицательный результат


Фото: Л. Грубник

Фото: Л. Грубник

Фото: Л. Грубник

В моче обвиняемой Елены Зайцевой, автомобиль которой 18 октября 2017 года унес жизни шести человек, специалисты не обнаружили опиатов. Об этом сообщил "Сегодня" прокурор Валерий Бухан.

Сегодня суд закончил изучать доказательства стороны обвинения. В ходе заседания изучили видеоматериал, где зафиксирован момент аварии, результаты судебно-медицинских экспертиз погибших и пострадавших, цитологических экспертиз и документы, характеризующие потерпевших.

В характеристике Зайцевой не указано информации об алкогольном или наркотическом опьянении. И хотя первичный анализ показал наличие опиатов, в ходе досудебного расследования анализы были направлены на повторную судебно-токсикологическую экспертизу.

"Эксперт-токсиколог провел две экспертизы, ни в одной из них не обнаружены эти вещества", – уточнил прокурор. Не показали результаты анализа и наличие алкоголя.

Анализы второго обвиняемого Геннадия Дронова также "чисты".

Несмотря на это адвокат семьи Берченко Лариса Матвеева потребовала у суде допросить врача-токсиколога, который проводил этот анализ, и его лаборанта. Их допросит суд на следующем заседании как специалистов.

Кроме того, на следующем заседании, которое состоится 30 мая, изучат доказательства стороны защиты.

Напомним, 18 октября в результате жуткой аварии на перекрестке Сумской и переулка Мечникова погибли шесть человек и еще шесть пострадали. По версии следствия, после столкновения Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 "японец" вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Сейчас оба водителя находятся под стражей.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дроновкоторый занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. После ДТП мужчина лег в больницу и первое время находился в статусе свидетеля.

Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД"). В данный момент оба подозреваемых – Алена Зайцева и Геннадий Дронов – находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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