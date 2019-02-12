Суд по страшному ДТП на Сумской: адвокат Дронова предложил оправдать подзащитного

Дронов выступить в ходе дебатов отказался, предоставив говорить своему адвокату

Суд по страшному ДТП на Сумской: адвокат Дронова предложил оправдать подзащитного 2019-02-12T16:14:00+02:00 Харьков Дронов выступить в ходе дебатов отказался, предоставив говорить своему адвокату







В ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как сообщил корреспондент "Сегодня" из зала суда, юрист заявил о том, что в результате аварии свои жизни потеряли не только шестеро жертв катастрофы, но и его клиент.

"Ему 50 лет, и у него за спиной нет обеспеченных родителей, как у 20-летней девочки, и после освобождения у него не будет ничего, он не застанет даже родной матери", – напомнил Перепелица.

Кроме того, он подчеркнул, что "это резонансное дело, именно этим обусловила сторона обвинения свое бездействие во время судебного процесса", и только этим объясняется десятилетний срок заключения, которого требуют прокуроры.

Также, ссылаясь на экспертизу днепровских экспертов, адвокат заявил, что его подзащитный на расстоянии 118 метров не мог установить, что Lexus нарушает правила и превышает скорость.

"Дронов убедился в безопасности своего движения и не мог предвидеть, что автомобиль таких габаритов может так быстро долететь до перекрестка", – объяснил он, считая, что обычный среднестатистический человек, а не робот, не мог воспринять Lexus как опасность и знать, что машина ускорится.

Также адвокат отметил, что у человека, превышающего скорость езды, есть умысел в совершении преступления, а Дронов имел право рассчитывать, что другие участники движения исполняют правил и не мог предвидеть аварии. По словам Перепелицы, обвинение, которое предъявлено Дронову, не доказано, и потому его следует признать невиновным.

Стоит добавить, что возможность высказаться получила и Елена Цимбалистенко, адвокат одной из потерпевших – Марины Ковалевой, подруги Елены Зайцевой, которая ехала с ней в машине и уже отказалась от претензий к обвиняемой. Самой Ковалевой, по словам адвоката, выступить в суде морально сложно.

"Действительно ли он (Дронов – Авт.) сочувствует? Я не верю в это. Выражать сочувствие как человек, это одно, а брать ответственность – совсем иное", – заявила адвокат, добавив, что Дронов имел возможность помочь потерпевшим еще до того, как его взяли под стражу, но вместо этого "прятался по частным больницам".

По словам Цимбалистенко, в случае, если Дронов не получит должного наказания, "уличные гонки продолжатся". При этом адвокат заявила, что 20-летняя девушка нашла мужество признать свою вину, а мужчина – нет.

Адвокат попросила суд дать Дронову 10 лет, а для Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства – раскаяние, признание вины и частичное возмещение убытков.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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