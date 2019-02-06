Суд по страшному ДТП на Сумской: вызывали "скорую" и ответили на требование отвода судьи

Дронову из-за проблем с сердцем в суд вызывали скорую помощь

В Харькове состоялось очередное заседание по делу о ДТП на Сумской. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Суд по страшному ДТП на Сумской: вызывали "скорую" и ответили на требование отвода судьи Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b01/f22/5c5b01f22d9fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b01/f22/5c5b01f22d9fa.jpg 2019-02-06T18:02:00+02:00 Харьков Дронову из-за проблем с сердцем в суд вызывали скорую помощь

В суде по делу о страшном ДТП в центре Харькова, где погибли шесть человек, было принято решение по ходатайству Сергея Перепелицы, адвоката одного из обвиняемых, Геннадия Дронова, об отводе судьи Виктора Попраса.

Как сообщил корреспондент "Сегодня" из зала Киевского районного суда, требование об отводе рассматривала судья Виктория Чередник.

При этом сам Виктор Попрас, действия которого сторона Дронова назвал субъективными, передал, что считает претензии адвоката безосновательными и позволил рассматривать заявление без своего присутствия.

Напомним, что Перепелица во время судебного рассмотрения дела заметил множество нарушений со стороны действий судьи и заявил о необходимости его отвода. Так, он назвал нарушением отказ во многих ходатайствах и назначении экспертизы повторно для тех же специалистов, которые противоречить сами себе не будут. Также у него нашлись претензии и к процессуальному поведению судьи во время допроса экспертов.

"Судья не пришел к выводу о том, что необходимо все-таки допросить экспертов, которые смогли определить скорость Lexus. Почему сторона защиты была этого лишена? Почему судья, имея возможность вызвать экспертов из Днепра, тем более он приобщил к делу эту экспертизу, отказал в ходатайстве допросить их?" – заявил Перепелица.

Между тем, перед началом заседания к суду вызывали карету скорой помощи для Дронова. По словам Перепелицы, у него не очень хорошее самочувствие, повышенное давление и боли в области сердца.

"Но мы не говорим, что не можем принимать участие в заседаниях", – отметил Перепелица.

Сторона гособвинения отвод судьи посчитала безосновательным: прокурор Игорь Омельченков озвученном перед дебатами заявлении увидел неуважением к потерпевшим, приехавшим с других городов, и затягивание процесса. Прокурор Валерий Бухан также не видит оснований для отвода.

Позицию гособвинителей поддержало большинство участников процесса: адвокат потерпевших Лариса Матвеева не видит оснований для отвода, так многие моменты, указанные в заявление Перепелицы, суд уже рассмотрел.

"Не исчерпана возможность получить справедливый приговор и оснований для отвода нет", – сказала правозащитница.

Ее коллега, представитель интересов потерпевших адвокат Дмитрий Марцонь, также видит в таких действиях затягивание дела.

Не увидела надлежащих доказательств по неправомерному поведению судьи и адвокат обвиняемой Елены Зайцевой Юлия Козырь. В свою очередь, большинство потерпевших решение по отводу предоставили на рассмотрение судьи.

Затем судья Чередник удалилась в совещательную комнату и позже вынесла решение отказать в отводе Виктора Попраса.

Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что в камере подозреваемая "ржет, а в суде ей внезапно становится плохо".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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