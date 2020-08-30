Нападение на автобус под Харьковом: появились новые подозреваемые

Прокуратура просит для них содержание под стражей без залога

В Харькове избрали меру пресечения уже 12 из 16 подозреваемых по делу о нападении на автобус.

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"Появились еще двое задержанных, но уже харьковчане, их задержали в пятницу (28 августа – ред.)", – сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает УНН.

По его словам, причина их задержания – оперативная информация о том, что они якобы участвовали в нападении на автобус.

"Двум задержанным в пятницу (28 августа – ред.) также инкриминируется хулиганство и покушение на убийство. Также как и всем, просим содержание под стражей без залога", – отметил Чубенко.

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Позже были задержаны 14 нападавших.

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Ранее мы сообщали, что суд избрал меры пресечения девятерым подозреваемым.

Кроме того, один из пострадавших в результате нападения на автобус рассказал журналистам о случившемся:

Видео: Telegram-канал/ ХС|Харьков

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