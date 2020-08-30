Нападение на автобус под Харьковом: появились новые подозреваемые

В Харькове избрали меру пресечения уже 12 из 16 подозреваемых по делу о нападении на автобус.
"Появились еще двое задержанных, но уже харьковчане, их задержали в пятницу (28 августа – ред.)", – сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает УНН.
По его словам, причина их задержания – оперативная информация о том, что они якобы участвовали в нападении на автобус.
"Двум задержанным в пятницу (28 августа – ред.) также инкриминируется хулиганство и покушение на убийство. Также как и всем, просим содержание под стражей без залога", – отметил Чубенко.
Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Позже были задержаны 14 нападавших.
Ранее мы сообщали, что суд избрал меры пресечения девятерым подозреваемым.
Кроме того, один из пострадавших в результате нападения на автобус рассказал журналистам о случившемся:
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