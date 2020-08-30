Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Нападение на автобус под Харьковом: появились новые подозреваемые

30 августа, 15:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Прокуратура просит для них содержание под стражей без залога

В Харькове избрали меру пресечения уже 12 из 16 подозреваемых по делу о нападении на автобус.

Реклама

"Появились еще двое задержанных, но уже харьковчане, их задержали в пятницу (28 августа – ред.)", – сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает УНН.

По его словам, причина их задержания – оперативная информация о том, что они якобы участвовали в нападении на автобус.

"Двум задержанным в пятницу (28 августа – ред.) также инкриминируется хулиганство и покушение на убийство. Также как и всем, просим содержание под стражей без залога", – отметил Чубенко.

В тренде
В Харьковской области жители села требовали выселить ромов: произошли стычки (фото и видео)

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Позже были задержаны 14 нападавших.

Реклама

Ранее мы сообщали, что суд избрал меры пресечения девятерым подозреваемым.

Кроме того, один из пострадавших в результате нападения на автобус рассказал журналистам о случившемся:

Видео: Telegram-канал/ ХС|Харьков

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд подозреваемые харьковская область автобусы обстрелы нападение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Было около 50 человек": пострадавший в обстреле автобуса под Харьковом рассказал о пережитом (видео)Харьков
"Состояние больных с COVID-19 меняется очень быстро": харьковский врач рассказала о ситуации в "инфекционке"Харьков
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)Харьков
Под Харьковом расстреляли пассажирский автобус
Под Харьковом расстреляли пассажирский автобусУкраина
Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспорта
Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспортаХарьков
"Конфликт между сторонниками политических сил": Геращенко об обстреле автобуса на ХарьковщинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять