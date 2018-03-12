Суд вынес приговоры троим "харьковским партизанам"

Трое мужчин обвинялись в совершении серии терактов в Харькове и области

В Харькове Октябрьский районный суд города признал виновными трех мужчин, известных как "харьковские партизаны" в незаконном обращении с оружием и совершении серии терактов на территории Харькова и области в период с 2014 по 2015 годы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, "двоим злоумышленникам, харьковчанам 36 и 38 лет, которые не признали своей вины и отказались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

"Третий обвиняемый, 28-летний мужчина, который признал свою вину и искренне раскаялся, приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества", – добавили в прокуратуре.

При этом, в соответствии с "законом Савченко", по которому один день предварительного заключения считается за два дня лишения свободы, двое обвиняемых проведут за решеткой 6 лет и 1 месяц, а третий – 1 год и 1 месяц".

В то же время, суд оправдал подсудимых по статье о незаконном обращении с оружием, поскольку доказательства были признаны недопустимыми и добытыми в нарушение закона.

Кроме того, суд обязал виновных компенсировать пострадавшим материальный ущерб от 150 тысяч гривен до 320 тысяч.

Между тем, осужденные заявили о намерении обжаловать свои приговоры и открестились от причастности к "харьковским партизанам".

В прокуратуре напомнили, что суд рассматривал дело о терактах, среди которых были обстрелы Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова осенью 2014 года, теракты на ж/д станциях "Залютино" (октябрь 2014 года), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса юридической компании (сентябрь 2014 года) и общества "Харьковрегионгаз" (январь 2015 года).

Напомним, ранее председатель СБУ Василий Грицак сообщил о предотвращении серии кровавых терактов в центре Киева.

По словам руководителя спецслужбы, Владимир Рубан, задержанный с огромным арсеналом в зоне АТО, вез оружие именно для террористических атак в центре столицы.