Свадьба по-харьковски: роспись на крыше, в аэропорту и за сутки

Под венец харьковчане идут по совету астролога и к юбилею бракосочетания

Харьковские молодожены отказываются от традиционных нарядов и выбирают футболки. Фото: КП «Счастливый город».

Свадьба по-харьковски: роспись на крыше, в аэропорту и за сутки Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f31/952/5c6f319520a70.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f31/952/5c6f319520a70.png 2019-02-22T06:28:00+02:00 Харьков Под венец харьковчане идут по совету астролога и к юбилею бракосочетания

С весной в Харькове традиционно наступает и свадебный сезон. В последнее время все чаще молодожены отходят от традиций, привлекая к торжеству астрологов и отказываясь от пышных нарядов. "Сегодня" узнала о современных свадебных тенденциях Харькова.

МЕСТО И ВРЕМЯ. В прошлом году в области зарегистрировали 16 046 браков. По словам начальника Главного теруправления юстиции в Харьковской области Татьяны Егоровой-Луценко, показатель примерно такой же, как и в другие годы.

За свидетельством о браке молодожены традиционно отправляются в загсы, но в городе появились три локации, которые также обретают популярность.

"Первое — простое офисное помещение, где людям нужно получить документ в так называемом рабочем порядке. Есть и те, кто не хочет свадьбу, и нужно уважать их право. Во-вторых, у нас есть меморандум с Харьковским домом ученых, где мы проводим торжественные церемонии в классическом стиле в этом красивом сохранившемся особняке. Сюда идет большой поток пар, нравится место и иностранцам", — рассказала директор КП "Счастливый город" Ольга Прудко.

А в сезон особо востребована свадебная беседка в парке Горького, где пары могут расписаться на свежем воздухе и в европейском формате. Любят горожане и креативность: нынешней зимой молодоженов расписали у информационной стойки в аэропорту, после чего пара сразу отправилась в путешествие.

Летом расписывали жениха и невесту на крыше многоэтажки, а пару зрелого возраста — на яхте в Старом Салтове. По словам Ольги Прудко, одной из ярких свадеб стала регистрация брака известного харьковского диджея прямо за диджейским пультом. Сами молодожены были в футболках и джинсах, а вместо бокалов с шампанским поднимали шоты.

Больше всего браков приходится на период от Пасхи до Покрова, а в тренде остаются красивые "магические" даты и День святого Валентина. Как рассказали в управлении юстиции области, 14 февраля в этом году в области зарегистрировали брак 125 пар. Свадебный марафон в День всех влюбленных начался в 8:15, а последнее свидетельство о создании семьи выдали в 23:45. В обычный же день свои отношения скрепляют узами брака около полусотни пар. А вот в КП "Счастливый город" говорят, что пары все чаще выбирают дату по рекомендации астролога.

"Мы зарегистрировали уже около 20 таких пар, кто приходил конкретно в определенный день и время, и неважно — понедельник или 19:00 на часах", — говорит Ольга Прудко.

Спрос на традиционный обряд и классические наряды молодоженов сохраняется, но появились и новые свадебные тенденции.

"В связи с событиями в государстве люди начали больше чтить наши обычаи и традиции, в том числе и наряды. Некоторые пары расписываются в вышиванках, многие приходят на регистрацию в военной форме", — говорит Татьяна Егорова-Луценко.

НОВИНКИ. В Харькове можно провести и повторную регистрацию брака для пар, отмечающих юбилей совместной жизни.

"Регистрацию можно провести в любом отделении города и области. Подать заявление могут и родственники, например, дети, делающие сюрприз родителям. Эта услуга стоит как обычная регистрация, около 500 гривен", — рассказала Егорова-Луценко.

На юбилейной церемонии пары снова получают документ, в который внесены данные, собственно, первой регистрации, но ставится отметка "повторно". В прошлом году было 17 пар-юбиляров, а вот в 2017-м — всего три.

"У многих пар, например, как у меня, не было пышной свадьбы. В прошлом году исполнилось 10 лет совместной жизни с моим супругом, и я на себе испробовала этот формат. В беседке провели юбилейную церемонию плюс фуршет. Было здорово, запомнилось даже больше, чем непосредственно регистрация брака десять лет назад. По-европейски, лаконично, без безумных трат и обязательств", — поделилась директор Ольга Прудко.

Еще одной востребованной услугой у харьковчан является церемония "Брак за сутки", благодаря которой пары могут не ждать месяц, а жениться через 24 часа после подачи всех нужных документов. Как сообщили в управлении юстиции области, в прошлом году в Харькове было зарегистрировано 1644 пары по экспресс-процедуре, из которых никто не развелся. Цена за ускоренный брак стартует от 4150 грн.

ЗА РЕШЕТКОЙ. Место для любви нашлось и в колониях области, где в 2018-м выдали 33 свидетельства о бракосочетании.

"Регистрация браков в учреждениях проводится сотрудниками местных загсов по мере поступления заявлений о регистрации брака, как правило, раз в месяц. Сама процедура регистрации проходит в помещении, где расположены комнаты длительных свиданий. После регистрации брака молодожены имеют право на внеочередное длительное свидание продолжительностью до трех суток", — рассказали нам в пресс-службе Северо-Восточного МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний.

По словам сотрудников, брак положительно влияет на поведение осужденного, однако практика показывает, что около 90% подобных семей распадаются в первый же год после освобождения осужденного.

Напомним, украинцы "подсели" на пышные свадьбы: эксперт назвал суммы затрат. То, насколько богатым считается празднество, определяет уже не количество гостей, а бюджет:

Напомним, ранее социолог Наталья Лавриненко рассказала, что украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. А вот тенденция к более позднему вступлению в брак наблюдается. Кстати, по словам Лавриненко, в молодых браках инициатором разводов становятся женщины, которых не устраивают быт или же другие проблемы, а после 50-ти – мужчины - на это их толкает кризис среднего возраста.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.