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Светличная стала спикером форума в рамках сессии Генассамблеи ООН

17 октября, 10:51

Глава харьковской ОГА участвует в форуме «Участие женщин-политиков в местном самоуправлении»

Фото: kharkivoda.gov.ua

Фото: kharkivoda.gov.ua

Глава харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная стала спикером форума "Участие женщин-политиков в местном самоуправлении", который проходит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приглашение в качестве спикера этого авторитетного мероприятия говорит о внимании и доверии со стороны международных партнеров к нашим действиям в Харьковской области, а также о том, что положительные тенденции в развитии региона не остались без внимания мирового сообщества", – отметила Светличная.

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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Светличная стала одним из трех спикеров мероприятия. Во время своего выступления глава ХОГА выделила тенденции развития современной Украины и рост роли женщин в государственном управлении и местном самоуправлении. Кроме того, она рассказала о потенциале Харьковской области и мерах, которые принимаются решения проблем развития региона.

Ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.

Кроме того, мы писали, что Харьковская область будет сотрудничать с иностранными партнерами в энергетике, медицине, сельском хозяйстве, IT и охране общин.

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