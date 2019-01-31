Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Светличная возглавила рейтинг глав областей Украины

31 января, 13:13

Губернатор Харьковской области стала лидером рейтинга среди руководителей ОГА

Светличная возглавила рейтинг глав областей Украины Харьков Губернатор Харьковской области стала лидером рейтинга среди руководителей ОГА

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заняла первое место в рейтинге руководителей ОГА. Соответствующее исследование провел Международный центр перспективных исследований.

Согласно исследованию "В чьих руках регионы: презентация рейтинга глав ОГА", Светличная заняла первое место среди 17 глав областей, которые более полугода находятся на соответствующей должности.

Второе место занял глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко, а третье – глава Сумской обладминистрации Николай Клочко.

Далее в списке идут:

- глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль;

- глава Полтавской ОГА Валерий Головко;

- руководитель Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко;

- глава Житомирской ОГА Игорь Гундыч;

- глава Одесской ОГА Максим Степанов;

- глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев;

- глава Винницкой ОГА Валерий Коровий;

- глава Тернопольской ОГА Степан Барна;

- глава Николаевской ОГА Алексей Савченко;

- глава Львовской ОГА Олег Синютка;

- глава Ровненской ОГА Алексей Муляренко.

Замыкают список глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, глава Волынской ОГА Александр Савченко, а на последнем месте – глава Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук.

Рейтинг составлялся на основании таких критериев: исполнение стратегии регионального развития до 2020 года, исполнение областных бюджетов, коммуникационная политика и медиа-активность.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.

Кроме того, мы писали о визите главы Харьковской ОГА в областную детскую больницу, где был проведен ремонт палат, закуплено новое оборудование, а также внедрялись областные программы, когда бюджетные средства предоставляют возможность лечиться тем семьям, у которых нет денег для лечения своих детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Светличная

Вы сейчас просматриваете новость " Светличная возглавила рейтинг глав областей Украины". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харьковской области начинают капитальный ремонт автодорог

23 января, 22:46

Лозовая получит объездную дорогу, которую профинансирует Дорожный фонд

Садик, школа, стадион: в Харьковской области начали строить объекты, которые люди ждали десятилетиями

22 декабря 2018, 21:58

Светличная ознакомилась с проектами и ходом строительства новых детсадов в Харьковском районе

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов