Светличная возглавила рейтинг глав областей Украины
Губернатор Харьковской области стала лидером рейтинга среди руководителей ОГА
Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заняла первое место в рейтинге руководителей ОГА. Соответствующее исследование провел Международный центр перспективных исследований.
Согласно исследованию "В чьих руках регионы: презентация рейтинга глав ОГА", Светличная заняла первое место среди 17 глав областей, которые более полугода находятся на соответствующей должности.
Второе место занял глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко, а третье – глава Сумской обладминистрации Николай Клочко.
Далее в списке идут:
- глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль;
- глава Полтавской ОГА Валерий Головко;
- руководитель Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко;
- глава Житомирской ОГА Игорь Гундыч;
- глава Одесской ОГА Максим Степанов;
- глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев;
- глава Винницкой ОГА Валерий Коровий;
- глава Тернопольской ОГА Степан Барна;
- глава Николаевской ОГА Алексей Савченко;
- глава Львовской ОГА Олег Синютка;
- глава Ровненской ОГА Алексей Муляренко.
Замыкают список глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, глава Волынской ОГА Александр Савченко, а на последнем месте – глава Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук.
Рейтинг составлялся на основании таких критериев: исполнение стратегии регионального развития до 2020 года, исполнение областных бюджетов, коммуникационная политика и медиа-активность.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.
Кроме того, мы писали о визите главы Харьковской ОГА в областную детскую больницу, где был проведен ремонт палат, закуплено новое оборудование, а также внедрялись областные программы, когда бюджетные средства предоставляют возможность лечиться тем семьям, у которых нет денег для лечения своих детей.
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