Светличная возглавила рейтинг глав областей Украины

Губернатор Харьковской области стала лидером рейтинга среди руководителей ОГА

Светличная возглавила рейтинг глав областей Украины 2019-01-31T13:13:00+02:00 Харьков Губернатор Харьковской области стала лидером рейтинга среди руководителей ОГА

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заняла первое место в рейтинге руководителей ОГА. Соответствующее исследование провел Международный центр перспективных исследований.

Согласно исследованию "В чьих руках регионы: презентация рейтинга глав ОГА", Светличная заняла первое место среди 17 глав областей, которые более полугода находятся на соответствующей должности.

Второе место занял глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко, а третье – глава Сумской обладминистрации Николай Клочко.

Далее в списке идут:

- глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль;

- глава Полтавской ОГА Валерий Головко;

- руководитель Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко;

- глава Житомирской ОГА Игорь Гундыч;

- глава Одесской ОГА Максим Степанов;

- глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев;

- глава Винницкой ОГА Валерий Коровий;

- глава Тернопольской ОГА Степан Барна;

- глава Николаевской ОГА Алексей Савченко;

- глава Львовской ОГА Олег Синютка;

- глава Ровненской ОГА Алексей Муляренко.

Замыкают список глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, глава Волынской ОГА Александр Савченко, а на последнем месте – глава Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук.

Рейтинг составлялся на основании таких критериев: исполнение стратегии регионального развития до 2020 года, исполнение областных бюджетов, коммуникационная политика и медиа-активность.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харьковском областном совете была создана депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли представители всех шести фракций, три четверти депутатов. Светличная возглавила это объединение.

Кроме того, мы писали о визите главы Харьковской ОГА в областную детскую больницу, где был проведен ремонт палат, закуплено новое оборудование, а также внедрялись областные программы, когда бюджетные средства предоставляют возможность лечиться тем семьям, у которых нет денег для лечения своих детей.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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