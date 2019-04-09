Свободу летучим мышам: в Харькове выпустили почти тысячу животных

Ночных хищников спасли зимой, выкормили, вылечили и выпустили на волю

Свободу летучим мышам: в Харькове выпустили почти тысячу животных 2019-04-09T03:14:00+03:00 Харьков Ночных хищников спасли зимой, выкормили, вылечили и выпустили на волю

Из частного зоопарка в Харькове выпустили почти тысячу летучих мышей. Их спасли зимой специалисты единственного в Украине центра реабилитации рукокрылых. Травмированных лечили и кормили. С приходом весны ночных хищников выпустили в новую жизнь.

Так, одна из спасенных хищниц – рыжая вечерница – зимовала в холодильнике, помещенная в мешочек на протяжении нескольких месяцев. И теперь она наконец проснулась. Мышь стала "выпускницей" – вместе с сотнями рукокрылых разных видов, спасенных специалистами Центра. За время долгого сна она немного охладилась.

"В температуре примерно семь градусов. Такая температура в основном в пещерах, где они зимуют и в тех зданиях, где они зимуют в городе", – объяснила Александра Кисель, сотрудница Центра реабилитации рукокрылых.

В холодильники летучих мышей поместили вынужденно – из-за случайного вмешательства людей они проснулись раньше времени, и погибли бы зимой без еды. Теперь сотни спасенных, выкормленных хищников выпускают на волю. Чтобы разогреться – они собираются кучками и что есть силы дрожат.

Этот день специалисты харьковского Центра назвали "выпускным" и даже позвали на праздник гостей, позволив им выпустить зверушек на волю.

"Мы даем тем, у кого есть перчатка. И вы должны следить за тем, полетела ли мышка, не упала ли она", – рассказала харьковчанка Мария Домнич.

Этим мышатам перед полетом разминают крылья. Для этого построили специальный вольер в форме бублика. Специалисты уверяют, что большая часть ужасных историй об этих ночных животных – мифы.

"Мифы существуют благодаря книгам, фильмам про Дракулу. На самом деле это не так. Волосы их не интересуют, так же, как и белый цвет. Это связано с насекомыми, потому что насекомые летают вокруг нас, вокруг белого цвета. А летучие мыши едят насекомых", – объяснила Алена Прилуцкая, заместитель руководителя Центра.

Но здесь, в так называемом коллайдере мышатам иногда некуда деться и приходиться в прямом смысле садиться гостям на голову.

"Ну и про вампиров – это тоже миф. Потому что летучие мыши-вампиры существуют, но их всего лишь три вида из всех 1300. Живут они в Южной Америке", – добавила Прилуцкая.

Страшные легенды о летучих мышах приносят им немалый ущерб – люди от страха травмируют или даже убивают зверушек, хотя на самом деле они полезны – каждую ночь охотятся на насекомых-вредителей. Кроме того, в Центре напомнили, что все виды рукокрылых Украины занесены в Красную книгу, и жестокое обращение с ними карается законом.

Напомним, ранее мы писали о том, как дрессировщик в Запорожье поселил медведицу прямо на автостоянке посреди Запорожья.

Также мы писали о том, как оживились питомцы Луцкого зоопарка с приходом весеннего тепла. Сейчас там находится 126 видов животных, общее число которых превышает 500.

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