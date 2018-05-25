"Свою игру он выиграл": в Харькове на коленях простились с бывшим футболистом "Металлиста" (видео)

Появилось видео, как в Харьковской области прощались с разведчиком Андреем Масловым. В мирное время он профессионально занимался футболом – играл за разные команды, в том числе и за харьковский "Металлист". За это и получил позывной "Футболист", передает "5 канал".

На войну Андрей пошел добровольцем летом 2015 года в батальон "Донбасс". Начинал обычным стрелком. А через полгода возглавил подразделение 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Свою любовь к футболу Андрей не оставил и на передовой.

Погиб военный 21 мая во время выполнения боевого задания вблизи оккупированной Горловки. Там разведчики сошлись в бою с вражескими диверсантами. "Футболист" был смертельно ранен.

"Прилетела к нему мина, он погиб быстро, без мучений. Он был готов к смерти, погибнуть за Украину", – вспоминает военнослужащий "Бонд".

Похоронили Андрея на Аллее Славы харьковского кладбища. В его честь друзья и собратья планируют организовать футбольный турнир.

"Футболист", Андрюха, – это человек! Это человек огромной воли. Это спортивный малый, который там жал от груди более сотни, бегал, он был профессиональным футболистом. Свою игру он выиграл. Его счет с "сепарами" очень сильно преобладает. Мы потеряли великого воина", – отметил собрат погибшего Николай Ворошнов.

Напомним, ночью, 22 мая в зоне военного конфликта на Донбассе от осколочного ранения погиб 22-летний младший сержант ВСУ Богдан Коломиец.

Ранее, 21 мая, около 5 утра, на южной окраине села Южное была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв 24-й бригады выдвинулся на перехват ДРГ и отбросил врага от украинских позиций. В результате столкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти. Во время столкновения от огня врага погибли двое наших бойцов. Осколочные ранения получили также четверо военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале.

А в ООС рассказали о героической гибели медика в бою.