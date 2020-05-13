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Таинственные огни в небе Харькова: стало известно, что это было (видео)

13 мая, 12:10

Руслан Ровик

Харьковчан призвали обратить внимание на работников культуры, оставшихся без работы

В Харькове состоялась акция в поддержку работников культуры, оставшихся без работы во время карантина – на трех площадках включились прожекторы, направленные в небо.

Мероприятие провели вечером 12 мая, около 22 часов, сообщили на харьковском Telegram-канале "Веха".

"Харьков присоединился к всеукраинской акции "Если нас не слышат, то нас увидят" в поддержку работников культуры. Более 250 000 человек – культурный пласт, остался без работы! А это артисты, актеры, музыканты, балетмейстеры, организаторы мероприятий, концертные и ивент-площадки, кинотеатры, ивент-агентства, технический персонал света, звука и сцены, декораторы, журналисты, пиарщики, маркетологи и билетные операторы", - говорится в сообщении.

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Харьковчанам напомнили, что без средств к существованию остались профессионалы, без которых трудно представить современную культурную жизнь.

В Харькове состоялась акция в поддержку украинской культуры

"Именно поэтому культурная индустрия объединяется, чтобы обратить на себя внимание", – отметили журналисты.

Напомним, ранее такое же мероприятие состоялось в Киеве – небо подсветили десятками прожекторов в рамках акции "стоп культурный карантин", организованной компаниями сферы развлекательной индустрии – работниками света, звука, различных клубов, организаторами фестивалей и концертов.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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культура Харьков акция поддержка

Источник: Сегодня

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