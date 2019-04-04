Танцевать сможет каждый: в Харькове открыли инклюзивную студию

Строители выиграли грант на создание новой студии и самостоятельно сделали в ней ремонт

Иллюстрация. Фото: strojsoc.ptu.org.ua.

Танцевать сможет каждый: в Харькове открыли инклюзивную студию Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/62f/611/5ca62f6116b74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/62f/611/5ca62f6116b74.jpg 2019-04-04T19:29:13+03:00 Харьков Строители выиграли грант на создание новой студии и самостоятельно сделали в ней ремонт

В Харькове заработала хореографическая студия для молодых людей от 14 до 20 лет, в которой занимаются люди с инвалидностью. Корреспонденты "Сегодня" побывали на одном из занятий необычной студии.

Студия современного танца Total Answer Dance открылась в конце марта. Там дважды в неделю проходят бесплатные занятия в группах до 15 человек, из них 5-7 танцоров — дети с инвалидностью.

Реализовать эту идею смогли студенты Государственного учебного заведения "Региональный центр профессионального образования инновационных технологий строительства и промышленности".

Уже три года в учебном заведении существует танцевальный коллектив, который курирует штатный хореограф, но детям хотелось улучшить условия занятий, ведь в актовом зале не было даже зеркал.

А решение об инклюзивных занятиях хореогафией и вовсе лежало на поверхности, так как в этом лицее осваивают различные профессии многие студенты с инвалидностью, а сейчас тут обучается 50 детей с ментальными нарушениями и слабовидящие люди. Они активно участвуют в мероприятиях, достигают спортивных результатов и ездят на соревнования за рубеж, занимаются в инклюзивной арт-студии при лицее.

"Ограниченные возможности – у всех. Я, например, хочу летать, но не могу. Эти дети ничем не отличаются от других, мы постоянно общаемся с ними, у нас смешанные группы. Они могут подойти, обнять, сказать доброе слово, порадоваться хорошей погоде, и ты сам начинаешь ценить простые вещи", – говорит одна из организаторов студии, студентка четвертого курса, будущий маляр-плиточник Карина Пивоварова.

Осенью студенты разработали проект студии, закупали материалы, отремонтировали помещение. На ремонт и закупку оборудования потратили 110 000 грн.

"Реализовать нашу мечту получилось благодаря гранту проекта "UPSHIFT Украина", его реализует UNICEF Ukraine и Фонд "Профессиональное развитие Харькова" при поддержке Евросоюза. Наши студенты прошли трехдневное обучение, посещали тренинги по инклюзии. Мы купили материалы, ребята-столяры сделали мебель, уложили линолеум вместо старой плитки, из готового купили только зеркала, жалюзи и маты. Даже станок сделали сами, хотя для него пришлось поискать дорогую породу дерева, купили ясень", — рассказала нам замдиректора по воспитательной работе учебного заведения Галина Сипневская.

Атмосфера на занятиях — очень легкая и дружелюбная. Дмитрий Данилов с синдромом Дауна учится на маляра на втором курсе и очень любит танцевать: "Я занимаюсь спортом, танцами, танцуем Чарли Чаплина с мамой. Вальс учу с мамой. Мне очень нравится наша новая студия танцев".

Сейчас танцоры Total Answer Dance совешенствуются в народных, современных танцах, занялись хип-хопом.

"В бюджете проекта мы прописали оплату мастер-классов и хотим пригласить к себе профессиональных хореографов с другими стилями", — рассказала участница команды Карина Пивоварова.

ФЛЕШМОБ БЕЗ ЗВУКА

Команду Total Answer Dance уже приглашают выступать и проводить мастер-классы в разных школах города. Однажды ребята устраивали флешмоб вместе с учениками школы, где обучаются слабослышащие дети.

"Мы выучили основные жесты, подошли к делу ответственно. Когда я уже была тренером в школе для слабослышащих, то очень волновалась. Но оказалось, что не так уж сложно научить танцевать таких деток", – рассказала Ульяна Самодаева, второкурсница лицея, осваивающая специальность монтажника гипсокартонных конструкций, маляра и штукатура.

Как недавно сообщалось, Днепропетровская область лидирует по внедрению инклюзивного образования. Так, например, в Магдалиновском инклюзивно-ресурсном центре со школьниками с особыми образовательными потребностями занимаются логопеды, психологи и реабилитологи.

Также Марина Порошенко ранее рассказывала, как в Украине внедряется инклюзивное образование. За два года Украина прошла путь, на который Европе понадобились десятки лет. По ее словам, со времени внедрения новых инициатив в образовании уже почти каждая четвертая школа в Украине применяет инклюзивный принцип обучения.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.