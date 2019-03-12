Тарифная война в Харькове: в полицию поступило сотни заявлений

В Харькове суд рассматривает дело о повышении тарифов на проезд в городском транспорте

Мэрия Харькова. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Тарифная война в Харькове: в полицию поступило сотни заявлений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7cf/f0a/5c87cff0a6502.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7cf/f0a/5c87cff0a6502.jpg 2019-03-12T19:36:30+02:00 Харьков В Харькове суд рассматривает дело о повышении тарифов на проезд в городском транспорте

В Харькове продолжаются тарифные "войны": в полицию поступило более сотни заявлений, в которых говорится о миллионах гривен незаконной выгоды.

При этом суд рассматривая дело о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах, принял решение заморозить старые тарифы, но в горисполкоме уже три недели игнорируют это постановление – чиновники подали апелляцию.

12 марта состоялись очередные слушания, но точки в этом деле до сих пор не поставили, и противостояние продолжается.

"Должно быть выполнено решение суда, которое подлежало немедленному исполнению, начиная с 19 февраля. Ежедневно три миллиона гривен – это тот объем абсолютно незаконной выгоды, которую получают коммунальные предприятия Харькова вследствие невыполнения решения суда", – заявил истец Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета.

В свою очередь, представитель ответчика – заместитель директора юридического департамента Харьковского горсовета Константин Прокопьев, выразил другое мнение.

"Истцы своим требованием хотят, если можно так называть, вынудить суд внести изменения в действующее законодательство Украины", – подчеркнул он.

В свою очередь, в метрополитене уверены, что тарифы повысились законно.

"С иском – нет, конечно нет. – По мнению метрополитена, тарифы были повышены законно? – Конечно", – заявила Светлана Колесан, представитель Харьковского метрополитена.

Напомним, 7 февраля в Харькове поднялись цены на проезд в общественном транспорте. Поездка в метро подорожала с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести.

Также мы писали, что подорожание проезда в Харькове вызвало разную реакцию у разных пассажиров, а также у сотрудников служб такси.

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