Тарифная война в Харькове: в полицию поступило сотни заявлений
В Харькове суд рассматривает дело о повышении тарифов на проезд в городском транспорте
В Харькове продолжаются тарифные "войны": в полицию поступило более сотни заявлений, в которых говорится о миллионах гривен незаконной выгоды.
При этом суд рассматривая дело о повышении стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах, принял решение заморозить старые тарифы, но в горисполкоме уже три недели игнорируют это постановление – чиновники подали апелляцию.
12 марта состоялись очередные слушания, но точки в этом деле до сих пор не поставили, и противостояние продолжается.
"Должно быть выполнено решение суда, которое подлежало немедленному исполнению, начиная с 19 февраля. Ежедневно три миллиона гривен – это тот объем абсолютно незаконной выгоды, которую получают коммунальные предприятия Харькова вследствие невыполнения решения суда", – заявил истец Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета.
В свою очередь, представитель ответчика – заместитель директора юридического департамента Харьковского горсовета Константин Прокопьев, выразил другое мнение.
"Истцы своим требованием хотят, если можно так называть, вынудить суд внести изменения в действующее законодательство Украины", – подчеркнул он.
В свою очередь, в метрополитене уверены, что тарифы повысились законно.
"С иском – нет, конечно нет. – По мнению метрополитена, тарифы были повышены законно? – Конечно", – заявила Светлана Колесан, представитель Харьковского метрополитена.
Напомним, 7 февраля в Харькове поднялись цены на проезд в общественном транспорте. Поездка в метро подорожала с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести.
Также мы писали, что подорожание проезда в Харькове вызвало разную реакцию у разных пассажиров, а также у сотрудников служб такси.
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