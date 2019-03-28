"Тарифные войны" в Харькове: появились новые подробности
В Харькове по-прежнему действует повышенный тариф на проезд
В Харькове продолжаются судебные споры о приостановлении действия новых тарифов на проезд в городском электротранспорте.
Как известно, с 7 февраля стоимость поездки в Харьковском метро составляет восемь гривен, а в трамваях и троллейбусах – шесть. После того, как 19 февраля Харьковский окружной админсуд постановил вернуть старую цену (5 и 4 грн) на время разбирательств, горисполком и транспортные КП города решили опротестовать это решение.
Как сообщил член правления "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк, Харьковский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В горсовете же упорно не хотят менять ценники.
"Сейчас мы ждем разъяснения суда, который утвердил постановление по тарифам на проезд в транспорте. Когда у нас будет это разъяснение, посмотрим, что там сказано", – заявил мэр города Геннадий Кернес.
Как сообщалось, в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.
Также мы писали о том, какую реакцию харьковчан вызвало подорожание проезда.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Тарифные войны" в Харькове: появились новые подробности". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве городская электричка переходит на летнее время: график
Детальное новое расписание можно найти на остановках городской электрички и на сайте "Киевпастранса"