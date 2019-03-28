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"Тарифные войны" в Харькове: появились новые подробности

Сегодня, 20:02

В Харькове по-прежнему действует повышенный тариф на проезд

В Харькове продолжаются "тарифные войны". Фото: Накипело
В Харькове продолжаются "тарифные войны". Фото: Накипело.
"Тарифные войны" в Харькове: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d0a/954/5c9d0a954caef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d0a/954/5c9d0a954caef.jpg Харьков В Харькове по-прежнему действует повышенный тариф на проезд

В Харькове продолжаются судебные споры о приостановлении действия новых тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Как известно, с 7 февраля стоимость поездки в Харьковском метро составляет восемь гривен, а в трамваях и троллейбусах – шесть. После того, как 19 февраля Харьковский окружной админсуд постановил вернуть старую цену (5 и 4 грн) на время разбирательств, горисполком и транспортные КП города решили опротестовать это решение.

Как сообщил член правления "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк, Харьковский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В горсовете же упорно не хотят менять ценники.

"Сейчас мы ждем разъяснения суда, который утвердил постановление по тарифам на проезд в транспорте. Когда у нас будет это разъяснение, посмотрим, что там сказано", – заявил мэр города Геннадий Кернес.

Как сообщалось, в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

Также мы писали о том, какую реакцию харьковчан вызвало подорожание проезда

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Тег транспорт, Харьков, тарифы, проезд

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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