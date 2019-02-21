Тарифный протест: в Харькове активисты из-за новых цен на проезд пикетировали горсовет

Десятки активистов 21 февраля пикетировали горсовет, требуя выполнить решение суда

Активисты сожгли мусорный бак. Фото: newsroom.kh.ua.

Тарифный протест: в Харькове активисты из-за новых цен на проезд пикетировали горсовет Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eee/0e8/5c6eee0e8d069.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eee/0e8/5c6eee0e8d069.jpg 2019-02-21T20:33:33+02:00 Харьков Десятки активистов 21 февраля пикетировали горсовет, требуя выполнить решение суда

Харьковчане продолжают добиваться выполнения решения, вынесенного Харьковским окружным административным судом, о приостановлении действия новых тарифов в горэлектротранспорте до рассмотрения дела по существу.

Однако в мэрии решили повторно повысить тарифы во время заседания исполкома 20 февраля, которое ранее анонсировали на 15:00, но без предупреждения перенесли на 9:00.

Чиновники внесли изменения в решения от 6 февраля, установив в новой редакции тарифы на проезд по 6 грн в трамвае и троллейбусе, 8 грн — метро.

"Внесения изменений в эти решения во время того, как их действие остановлено, является правовым абсурдом", — считают в Харьковском антикоррупционном центре.

Десятки активистов 21 февраля пикетировали горсовет, требуя выполнить решение суда: у здания мэрии жгли мусор в мусорном баке. А в субботу планируют устроить "Марш злых харьковчан".

У здания горсовета. Активисты сожгли мусорный бак. Фото: newsroom.kh.ua

Ранее сообщалось, что в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, которые были повышены с 6 февраля, когда горожанам пришлось платить по восемь гривен за проезд в подземке, и по шесть – в наземном электротранспорте.

Опротестовать решение исполкома о повышении цен решили представители Харьковского антикоррупционного центра, которые отправились в местный окружной админсуд, который после первого слушания приостановил действие новых тарифов до рассмотрения дела по существу. Об этом стало известно вечером 19 февраля, однако утром 20 февраля в транспорте требовали снова шесть и восемь гривен.

Горожане невыполнение решения суда восприняли бурно. Так, пассажиры трамвая №27 отказались платить за проезд по шесть гривен, ссылаясь на решение суда, и в ответ водитель остановил движение и, в итоге, еще несколько составов стояли на Московском проспекте. А в метро активисты ХАЦ на нескольких станциях блокировали турникеты и пропускали людей по пять гривен, причем деньги за проезд харьковчане оставляли прямо на стойке сотрудников.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.