Театральный сезон в Харькове: цветомузыкальное 3D-шоу, спектакль с фуршетом и новые сказки для детей

Харьковские театралы застыли в ожидании открытия нового сезона. Для некоторых храмов искусства он станет юбилейным, и по этому случаю там готовят интересные премьеры для своих поклонников. "Сегодня" выяснила, чем и когда будут удивлять актеры и музыканты.

Академический русский драматический театр им. Пушкина 86-й сезон начнет 15 сентября спектаклем "20 минут с ангелом".

"В данный момент также проходит подготовка двух премьер. На основной сцене это будет инсценировка романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" главного режиссера театра Ольги Турути-Прасловой в честь дня рождения театра, ведь 17 ноября мы отпразднуем юбилей — 85 лет. В октябре-ноябре (точной даты еще нет. — Авт.) состоится премьера театральной версии романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" режиссера Александра Середина", — рассказала нам руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Челомбитько.

Юбилейный 90-й сезон большим гала-концертом откроют и в Театре музкомедии 21 сентября.

"А пока занимаемся постановкой для маленьких харьковчан: наша новая "Золушка" — музыкальная сказка, которая будет представлена в середине ноября. 24 ноября пройдет бенефис заслуженного артиста Украины Алексея Гавинского. В следующем апреле состоится премьера спектакля "Фиалка Монмартра" на музыку Имре Кальмана", — рассказал нам директор театра Игорь Коваль.

Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Шевченко открыл сезон на малой сцене еще в августе, а вот на большой 28 сентября обещают масштабную премьеру спектакля "Любовь" по пьесе классика украинской драматургии Марка Кропивницкого. В октябре же там состоится премьера трагикомедии "Самоубийца" по мотивам пьесы Николая Эрдмана, где в основе сюжета лежит бытовая ссора из-за колбасы.

В ХНАТОБе старт вечерам оперы и балета будет дан 12 сентября.

"Но фактически мы открыли сезон уже в день города, 23 августа, когда состоялась премьера "За Чумацьким шляхом" на площадке перед театром, которая собрала много народу. Также работаем на площадке за театром, которая называется "Просто неба", где выступают наши артисты, известные украинские исполнители в других жанрах", — рассказал нам завлит театра Алексей Чепалов.

Здесь репертуар также пополнится несколькими премьерами: в конце сентября впервые на сцене оперного — балет по сюжету "Красавица и чудовище", также зрители смогут увидеть балет "Ящик Пандоры" на музыку Рихарда Вагнера, оперу "Любовь к трем апельсинам" и балет "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева. "А в октябре мы соберем представителей всех оперных театров Украины на фестиваль", — говорит Чепалов.

Еще один юбиляр этого сезона — областная филармония. Там открытие 90-го сезона состоялось 4 сентября "Симфонией №1" Игоря Стравинского, которая прозвучала впервые в Харькове, да и на мировых сценах услышать ее можно крайне редко.

Сегодня же музыканты симфонического окрестра порадуют своих зрителей концертом "100 лет киномузыки", также покажут немое кино в сопровождении тапера.

22 сентября в филармонии планируют совмещать на сцене игру актеров "Театра на Жуках", исполнение произведений симфоническим оркестром и показ фильма "Посторонний" по роману Альберта Камю.

В новом сезоне зрителей филармонии ждет масса сюрпризов: там готовят цветомузыкальное 3D-шоу, балетно-цирковую шоу-программу. Но главное событие, которое ждут с нетерпением и музыканты, и зрители, — открытие большого зала филармонии.

НОВЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Небольшие, но любимые харьковчанами театры также готовы порадовать зрителя. Так, "Харьковский театр для взрослых" 13 сентября покажет премьеру остропсихологического спектакля "Ангел на связи...".

А комедийная премьера "Китайцы" от театра PS пройдет с фуршетом, на котором постараются удовлетворить вкусы даже сыроедов и вегетарианцев.

Детворе также стоит готовиться к сюрпризам. 59-й сезон в ТЮЗе 15 сентября стартует веселым праздником "Мы открываем двери в сказку".

А Харьковский театр кукол им. В. Афанасьева планирует в юбилейном 80-м сезоне пополнить репертуар спектаклями по сказкам Ганса Кристиана Андерсена "Стойкий оловянный солдатик" и "Голый король".

В декабре в новогодней программе появится "Щелкунчик".

Напомним, в Киеве во время знаменитой оперы "Набукко" зрители осознали, как это – жить в мире без звуков, в мире тишины. Перформанс "Тихая опера" состоялся на сцене Национальной оперы Украины. На глазах у изумленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл – но без единого звука.