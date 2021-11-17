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Тело отдали только за деньги: в Харькове женщина обвинила медиков в смерти отца

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 15:01
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По словам местной жительницы, дежурный врач в хирургии был с запахом алкоголя
В Харькове женщина пожаловалась на некачественную работу медиков. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове женщина пожаловалась на некачественную работу медиков. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове женщина обвинила работников хирургии Харьковской городской многопрофильной больницы №18 в смерти отца. По ее словам, мужчину даже не обеспечили кислородом.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Харьков".

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Женщина пожаловалась на бездействие врачей

Как рассказала жительница Харькова, ее отца доставили в 18-ю горбольницу вечером 11 ноября. Уже на следующий день, когда она приехала в медучреждение, ей сообщили, что мужчина скончался.

По словам женщины, никто за ночь ничего не сделал, а дежурный врач, видя состояние, не обеспечил ее отца кислородом.

"И никто не позвонил и не сообщил о смерти. Только когда я приехала в больницу утром узнать состояние папы и узнать, какие препараты нужны, врач-хирург отделение по-хамски сказал просто: "Он умер", и что мой папа с сатурацией 80 уже был не жилец, и не было смысла что-то ему делать. Сказал, что он умер вечером, а в морге я узнала, что папа умер в 8:20 утра", – рассказала женщина.

Кроме того, женщина отметила, что на смене следующего дня, 12 ноября, дежурный врач в хирургии был с запахом алкоголя.

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Жительница Харькова добавила: чтобы забрать тело покойного отца с нее требовали 4500 гривен и никаких чеков ей не предоставили.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4 468 человек;
  • летальных исходов – 769,
  • выздоровели – 20 211 человек.

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17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

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