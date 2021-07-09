"Теперь я слышу": 6-летний Артем смог справиться с нарушением слуха (видео)

Дитині знадобилися сучасні слухові протези. Фото: "Сьогодні"
В Украине от тугоухости страдают около двухсот тысяч мальчиков и девочек. Нарушение слуха возникает из-за травмы, врожденных пороков, или прием медикаментов, которые могут навредить.
Шестилетний Артем с Харьковской области смог справиться с недугом, говорится в сюжете "Сегодня".
Мальчику исполнился год, когда родители заметили, что сын не реагирует на их слова. Врачи поставили диагноз – тугоухость третьей степени.
Ребенку понадобились современные слуховые протезы. Это дорогие устройства, имеющие сложные настройки. Денег на такие аппараты у семьи не было.
Мать мальчика Юлия Лисовина обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова. Там отреагировали быстро.
"Мне перезвонили на следующий день. Сказали который перечень документов нужен, я начала собирать документы. Они нам сами подобрали аппараты", – говорит женщина.
В Харьковском центре слуха Артему устанавливают современные аппараты, которые предоставил Фонд Рината Ахметова.
Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает детям с нарушениями слуха. Благодаря проекту "Теперь я слышу" более двухсот детей смогли услышать голос мамы и папы.
Напомним, благодаря Фонду Рината Ахметова и группе "Метинвест" кислородная станция открылась в Покровской клинической больнице.