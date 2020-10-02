Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который долгое время борется с коронавирусной инфекцией, сдал отрицательный тест на COVID-19.

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Об этом, ссылаясь на его супругу Оксану Гайсинскую, сообщил 2 октября в своем Telegram-канале бизнесмен Павел Фукс.

Напомним, что о том, что Кернес заразился коронавирусом, стало известно 15 сентября. Градоначальника доставили в городскую больницу Харькова, где у него диагностировали воспаление легких. На тот момент он уже шестой день находился на больничном.

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Хотя изначально в мэрии отрицали намерение вывозить Кернеса на лечение за границу, через два дня его транспортировали в Германию, где его здоровьем занялись врачи берлинской клиники Charite.

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А на прошлой неделе стало известно, что он идет на поправку и лаже собирается подавать кандидатуру на выборы городского головы, которые пройдут 25 октября.

Однако долгое отсутствие активности мэра в социальных сетях насторожило горожан – появились слухи о смерти мэра Первой столицы. Однако в харьковской мэрии их опровергли, объяснив это тем, что регламент работы отделения, в котором находится Кернес, не предусматривает у пациента и его посетителей никаких гаджетов.

Также смотрите видеосюжет о скандале в одной из харьковских больниц из-за коронавируса:

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