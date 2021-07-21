"Тетя плохому не научит". В Харькове 7-летняя девочка курила кальян со взрослыми (видео)

Ребенку разрешили курить кальян в 7 лет. Коллаж "Сегодня"

В Харькове женщина снимала, как ее 7-летняя племянница курила кальян в компании родственников. На заднем фоне она сказала, что это "ее школа" и "тетя плохому не научит".

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Видео с ее страницы опубликовали в Telegram-канале "Нетипичный Харьков", однако сейчас этой записи в ее профили нет.

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На записи видно, что гулянка была ночью. Маленькая девочка курила кальян, а на заднем фоне ее всячески поддерживали. При этом поверх картинки женщина разместила запись, что родители разрешили ребенку курить.

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Напомним, в Одессе из-за халатности родителей умерла их дочь, а сын отстает в развитии. Супруги не раз имели проблемы с законом из-за невыполнения родительских обязанностей.

Кроме того, в Черкассах ребенок чуть не выпал из окна. Мать была на интимной "работе" и вернулась под кайфом.