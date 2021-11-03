Тоже пригласят в Минцифры? В Харькове еще один подросток создал фейковую "Дію"

Также он придумал крупнейший канал распространения подделки. В полиции заявили, что это отличная работа юного хакера

17-летний парень создал фейковую "Дію". Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове полиция разоблачила еще одного парня, который не просто подделал приложение "Дія", но и создал крупнейший канал распространения подделки. Злоумышленнику всего 17 лет.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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17-летний парень создал фейковую "Дію"

Как рассказал Клименко, на Telegram-бот и канал 17-летнего парня, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек.

Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дії", а за 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение.

По словам Клименко, система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дія", и там можно было менять любую информацию о себе.

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Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Отличная работа юного хакера"

Клименко признал, что это отличная работа юного хакера.

"И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, и должен понести соответствующее наказание", – отметил глава Нацполиции.

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