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Трагедия в Харькове: погиб мужчина и двухлетний ребенок, беременная девушка – в реанимации

17 декабря, 13:42

По данным спасателей, инцидент произошел из-за проблем с газовой колонкой

В Харькове вечером 16 декабря произошла трагедия: в Шевченковском районе насмерть отравились мужчина 1984 года рождения и его маленький сын.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, в 22:18 к спасателям обратился харьковчанин и рассказал, что семье его брата требуется помощь – родственник пожаловался на плохое самочувствие, а потом не открывал двери квартиры.

Бойцы ГСЧС прибыли по вызову на улицу Крымскую, 2а и через окно проникли в жилье. Там на полу кухни обнаружили хозяина, который уже не подавал признаков жизни, а в соседней комнате – беременную женщину и малыша без сознания.

Спасатели вынесли их на свежий воздух, однако спасти двухлетнего мальчика не удалось. Харьковчанку 1990 года рождения доставили в токсикологическое отделение городской больницы, за ее жизнь борются врачи.

Позже в оперативной сводке Харьковской областной государственной администрации появилось сообщение о том, что причиной смерти, предположительно, стало отравление угарным газом.

"В результате отравления угарным газом предположительно от неисправной газовой колонки погиб мужчина 1984 года рождения и его двухлетний сын. Женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Обстоятельства выясняются", – сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Напомним, ранее мы сообщали об отравлении двух человек во Львове – из-за угарного газа пострадавшие оказались в больнице.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Также мы сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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Харьков отравление трагедия угарный газ

Источник: Сегодня

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