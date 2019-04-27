Трагедия в Харьковской области: подростков на крыше вагона ударило током

Один из парней погиб, второй оказался в реанимации

Фото: kr.dsns.gov.ua.

В Харьковской области двоих 17-летних подростков в Сахновщинском районе, которые решили прокатиться на крыше вагона, ударило током. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В результате один из парней погиб, а другой оказался в больнице – его госпитализировали в реанимацию харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

"Подростки, развлекаясь, залезли на вагоны и в результате несчастного случая прикоснулись к электросети. Один из несовершеннолетних погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела", – отметили в полиции.

Было открыто уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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