Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Трагедия в Харьковской области: подростков на крыше вагона ударило током

27 апреля, 20:22

Один из парней погиб, второй оказался в реанимации

Фото: kr.dsns.gov.ua
Фото: kr.dsns.gov.ua.

В Харьковской области двоих 17-летних подростков в Сахновщинском районе, которые решили прокатиться на крыше вагона, ударило током. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В результате один из парней погиб, а другой оказался в больнице – его госпитализировали в реанимацию харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

"Подростки, развлекаясь, залезли на вагоны и в результате несчастного случая прикоснулись к электросети. Один из несовершеннолетних погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела", – отметили в полиции.

Было открыто уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погиб, подросток, вагон, удар током

Вы сейчас просматриваете новость " Трагедия в Харьковской области: подростков на крыше вагона ударило током". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Харьковом подросток стал жертвой вора-рецидивиста

23 апреля, 12:25

20-летнему грабителю грозит до шести лет лишения свободы

Под Харьковом подростка ударило током на крыше вагона

22 апреля, 19:24

15-летний парень находится в тяжелом состоянии

Как выглядели российские знаменитости до славы

В МинВОТ назвали сроки вывода войск РФ с территории Донбасса

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Зеленский назвал "задачу №1" на посту президента

Зеленский хочет перенести Администрацию президента под Киев

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

MARUV взволновала сеть провокационным кадром

Радикальная люстрация: Украине предлагают уволить всех судей

"Страна" выяснила, кто ходит по пятам за президентом

"Короли" плохих дорог: названы самые надежные кроссоверы

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Вчера, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Вчера, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром