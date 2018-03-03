Травмированный ребенок в снежном плену: скорая не смогла пробраться через сугробы

В селе Подолы Харьковcкой области спасатели донесли до кареты скорой помощи семилетнего мальчика. Накануне он упал и сильно ушиб ногу и руку. Родители подозревали перелом. Вызвали медиков, но пробраться через сугробы скорая не смогла.

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Полкилометра до расчищенной трактором дороги пациента несли на плечах. Большой любитель пирожков Олег оказался ношей не из легких, признались спасатели. Сейчас мальчик уже дома, перелом не подтвердился.

Ранее мы писали, что в селе Ивашки Золочевского района 12-летнюю девочку привалило снегом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По данным ведомства, две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м. В этот момент произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тоннами снега.

Также сообщалось, что в Харькове произошла новая крупная авария на теплосетях, уже шестая за неделю. Около сотни многоэтажек, 5 больниц, 2 садика и школа остались без тепла. Коммунальщики работают с самого утра.

Авария произошла в центре Харькова. Прорвало старые тепло-магистрали. Около трех часов ночи в зданиях уже начали остывать батареи и исчезла горячая вода. Без отопления сейчас около ста многоэтажек, это половина микрорайона. А еще 5 больниц, 2 детсада и школа. На месте порыва работают аварийные бригады.

А пока тепла нет, в больницы привезли обогреватели. Школа и сады сегодняшнего дня и так на вынужденных каникулах для экономии газа.

Жители же надеются, что к вечеру в их квартиры вернется тепло. И радуются, что на дворе – лишь один градус мороза, поэтому дома быстро не остынут.