Три медсестры на 100 пациентов: в Харькове начинается кризис в медицине из-за коронавируса (видео)

Врачи по нескольку суток не подходят к пациентам с коронавирусом

Медсестры увольняются, к пациентам с коронавирусом по несколько суток не подходят врачи – такая дикая ситуация сложилась в харьковской городской больнице № 25, которая начала принимать больных COVID-19. Почему медики оказались не готовы и возможно ли такое в других украинских больницах?

"Даже температуру не меряли. Некому, некому!", – больная коронавирусом Нина сетует на медиков 25-й больницы.

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У женщины воспаление легких. Она возмущена: на несколько дней ее оставили совсем без помощи. Впрочем, как и в других пациентов.

"У них здесь три медсестры на 100 человек", – рассказывает пациент Сергей.

Под дверью заведения – толпа родственников. Ждут хоть каких-то известий от врачей.

"Вы приезжаете сюда, вот так вот стоите под дверью и ждете, пока кто-то выйдет, чтоб попросить дать какую-то информацию", – жалуется Юлия Аракчеева, родственница пациентки городской больницы №25.

Медучреждение начало принимать больных коронавирусом с 16 сентября. Именно с тех пор в Харькове изменили так называемый "маршрут пациента". Инфицированных теперь везут в пять больниц по очереди больниц. В первые дни приема из 100 коек, выделенных 25-й больницей, заполнились 96. А медперсонал начал массово увольняться.

"За смену по 5, по 16 человек уходит. Из-за того, что зарплата – 4200 гривен. Главврач вообще не выходит на связь с нами", – рассказывает Нина Лиховид, пациентка городской больницы №25.

Встретиться с главным врачом Вячеславом Вакуленко не удается и новостям "Сегодня". Но из короткого телефонного разговора все-таки становится понятно: ситуация с персоналом критическая.

"Девочки, я сдыхаю. Бригады не можем укомплектовать", – буквально говорит главврач.

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В горсовете объясняют, 25-ю больницу определили для приема больных только неделю назад. Так называемый "ковидний пакет" -деньги на лекарства и зарплаты,- она еще не получила. Выкручиваются частично за счет городского бюджета. Медсестер и врачей буквально уговаривают не увольняться.

"25 человек на сегодняшний день, – я разговаривала с главным врачом, – подали заявления на увольнение. Он с ними работает, уговаривает, просит остаться. Потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет", – Светлана Горбунова-Рубан, вице-мэр Харькова по вопросам здравоохранения.

Сегодня клиника новых пациентов не принимает. Больных коронавирусом в Харькове уже около 10 тысяч. Если количество инфицированных будет увеличиваться и дальше, планируют открыть еще одну больницу – 18-ю. Однако там уже предупредили: нет необходимых кислородных точек.

Ранее мы сообщали, что Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.

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