Три сельсовета в Харьковской области объединились в ОТГ и стали богаче в 10 раз

Сегодня, 01:30

За год поступления в бюджет значительно выросли и позволили отремонтировать детсады, школы и оснастить амбулаторию


В Харьковской области объединение трех сельских районов в одну территориальную громаду позволило им за год стать богаче в десять раз и начать приводить в порядок свою инфраструктуру.

Местные газодобывающие предприятия оставляют в местном бюджете большие средства. На них ремонтируют школы и дороги.

Учительница Ольга Бородинов щеголяет новеньким классом. Все – по стандартам новой украинской школы. И без копейки от родителей. В настоящее время отремонтировали кабинеты для младших классов, а также детские сады. На очереди – кабинеты для старшей школы.

Кроме того, доход местного бюджета позволил полностью оснастить амбулаторию.

Вся община – это 6,5 тысяч жителей, три бывших сельсовета. Объединились год назад. Бюджет сразу вырос в десять раз. На территории ОТГ около 10-ти газодобывающих предприятий. После объединения сельсоветов, 60% налогов, которые платят компании, стали возвращать в местный бюджет.

Хорошая инфраструктура привлекает инвесторов, отмечает председатель общины Виолетта Боровская. Чем больше бизнесменов, тем больше налогов в местный бюджет.

В настоящее время он настолько велик, что излишки возвращают в государственную казну. Это 15 млн гривен, которые переводят другим общинам.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что децентрализация является "важнейшей для людей реформой", которую не получится остановить.

Также он рассказал о дальнейших этапах децентрализации.

Сайт сегодня уже писал о выгодах децентрализации: как отрезанная от облцентра община решила свои проблемы.
децентрализация, преимущество, ОТГ

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Источник:

"Сегодня"

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