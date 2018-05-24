Троицу в Харькове отпразднуют с ярмаркой и конным шоу

Сегодня, 05:34

Гостей ждет шоу, посвященное грузинской тематике, и выставка славянских традиционных народных кукол

Троица 2018. Фото: pixabay
Троица 2018. Фото: pixabay

Харьковчан приглашают отпраздновать Троицу в региональном экопарке. Гуляния начнутся в субботу, 26 мая.

Как рассказали в пресс-службе экопарка, в этот день гостей ждет шоу, посвященное грузинской тематике, и выставка славянских традиционных народных кукол.

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В воскресенье, 27 мая, харьковчане смогут приобрести массу полезных навыков: посетить мастер-классы по лепке из глины, изготовить саше с травами, плести браслеты и посмотреть премьеру спектакля "Лісова пісня" по мотивам драмы Леси Ураинки.

А 28 мая на территории Конного комплекса и Театра детей и животных пройдет праздник "Лесная ярмарка". "Организаторы подготовили масштабное конно-театрализованное представление по мотивам мюзикла "Сорочинская ярмарка", — уточняют в экопарке.

Напомним, День святой Троицы-2018 в Украине празднуют 27 мая (воскресенье). Это один из главных двунадесятых праздников православия, который отмечается на 50-й день после Пасхи. Троица в 2018 году выпадает на нерабочий день, поэтому выходной перенесут на понедельник – 28 мая. То есть в конце мая в украинцев будет три выходных: 26, 27 и 28 мая 2018 года.

Как сообщалось, под Киевом отпразднуют Троицу по древним обрядам.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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