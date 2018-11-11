Тройное ДТП в Харькове: BMW перевернулась и загорелась, а водитель сбежал

В центре Харькова произошло столкновение сразу трех автомобилей – BMW, Skoda и Hyundai, в результате чего один из них перевернулся и загорелся.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области, ДТП произошло вечером 10 ноября, около 21:00 на Московском проспекте,191.

Участниками ДТП стали автомобили BMW, Skoda и Hyundai. В результате аварии "немец" перевернулся и загорелся, а его водитель сбежал с места происшествия до приезда полиции.





Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали возгорание. Материалы ДТП будут переданы в отдел розыска и дознания управления Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.