Тройное ДТП в Харькове: BMW перевернулась и загорелась, а водитель сбежал

Сегодня, 10:33

В центре Харькова произошло столкновение трех иномарок

Фото: пресс-служба патрульной полиции Харьковской области
Фото: пресс-служба патрульной полиции Харьковской области

В центре Харькова произошло столкновение сразу трех автомобилей – BMW, Skoda и Hyundai, в результате чего один из них перевернулся и загорелся.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области, ДТП произошло вечером 10 ноября, около 21:00 на Московском проспекте,191.

Участниками ДТП стали автомобили BMW, Skoda и Hyundai. В результате аварии "немец" перевернулся и загорелся, а его водитель сбежал с места происшествия до приезда полиции.

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали возгорание. Материалы ДТП будут переданы в отдел розыска и дознания управления Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, Харьков, skoda, hyundai, BMW

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Источник:

"Сегодня"

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