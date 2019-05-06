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Тройное ДТП в Харькове: девушка-водитель оказалась в больнице

6 мая, 18:10

В аварии столкнулись грузовик и две легковушки

Тройное ДТП в Харькове
Тройное ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

В Харькове утром 6 мая произошло тройное ДТП: на улице Матющенко столкнулись грузовик ГАЗ-3307 и две легковушки – Mitsubishi и Daewoo Lanos.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, в результате аварии была госпитализирована 28-летняя девушка-водитель одной из машин.

Ранее в Днепре в результате аварии погиб человек – на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Chevrolet врезался в дерево. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать сам водитель, который не справился с управлением.

Стоит добавить, что, по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП (в 2018-м - 35211, рост составил +1,8%). Число ДТП с пострадавшими и жертвами составило 4476  (в 2018-м – 4207, или +6,4%).

За первые три месяца 2019 года в ДТП пострадали 5445 человек (за такой же период 2018-го – 5538, т.е. рост составил +1,7%). Жертвами ДТП за этот же период стали 604 человека (в 2018-м – 529, или +14,2%).

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Тег ДТП, Харьков

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