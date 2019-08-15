Тройное ДТП в Харькове: один из водителей сбежал с места аварии

В результате столкновения были ранены два человека

В аварии пострадали два человека / Фото: Нацполиция

В Харькове 14 августа произошло серьезное ДТП на проспекте Гагарина – столкнулись две легковушки и грузовик.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Патрульной полиции, в аварии пострадали два человека, а водитель одного из автомобилей с места происшествия скрылся.

Участниками ДТП стали грузовик Isuzu, легковушка ВАЗ-2110 и еще один, неустановленный автомобиль, водитель которого сбежал. Пострадавшими оказались водитель и пассажир "десятки".

Обстоятельства ДТП и степень вины участников дорожного движения устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, что ранее мы сообщали о новых данных Патрульной полиции по аварийности на Украине на минувших семь месяцев этого года. Так, за этот период было зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Добавим, что ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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