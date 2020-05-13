"Твоя жизнь у меня в руках": под Харьковом подростки жестоко избили девушку (видео 18+)

В издевательствах принимали участие семь человек и снимали это на телефон

В Харьковской области семеро подростков устроили травлю 19-летней девушки из села Феськи Золочевского района.

Издевательства участники буллинга снимали на видео, а позже выкладывали в социальных сетях.

Как стало известно, поводом к такому поведению стали обвинения в том, что жертва издевательств якобы распространяла слухи.

Парни и девушки наносили пощечины и подзатыльники, били ногами по ягодицам, а потом заставили жертву встать на колени и просить прощения.

"Твоя жизнь у меня в руках", – заявил 19-летней девушке один из обидчиков.

Та пообещала "не сплетничать", но угрозы и избиения не прекратились.

"Еще раз будешь обсуждать, я тебя реально закопаю. С этими телками больше разговор иметь не будешь, будешь иметь с более серьезными людьми. Тебе показывали видео, что может быть", - говорит один из обидчиков.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику, сцены жестокости и насилия (18+)

В полицию 19-летняя девушка, которая, по неподтвержденным данным, имеет инвалидность, обратилась на следующий день – она заявила, что ее избили знакомые, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Сведения по факту издевательств были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное легкое телесное повреждение", которая предполагает наказание в виде штрафа до 850 гривен, или общественные работы сроком до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, ранее в Харькове вспыхнул скандал из-за буллинга среди подростков, когда три девушки и парень жестоко издевались над сверстницей, которая якобы воровала их вещи.

Позже журналистам удалось пообщаться с инициатором этого "представления" – харьковчанкой по имени Дарья.

Она заявила, что не уверена в том, будет ли просить у пострадавшей прощения. В то же время по факту этого происшествия полицией было открыто уголовное производство по статье "хулиганство", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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